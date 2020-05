Lockerungen in der Corona-Krise : Gastronomie öffnet – so war’s am ersten Tag

Gastronomie öffnet – so war’s am ersten Tag

Lockerungen in der Corona-Krise

Seit 15 Jahren kommt Horst Zimmermann jeden Morgen um 9 Uhr zu Maria am Matt. Sechs Wochen musste er wegen der Corona-Krise auf seinen geliebten Tee mit der Bergischne Morgenpost und das Gespräch mit Marija verzichten. Am Montag war (fast) wieder alles wie vorher. Foto:Moll Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald In Radevormwald haben gestern die ersten Restaurants wieder eröffnet. Andere ziehen erst im Laufe der Woche nach. Natürlich müssen auch weiterhin die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern.

Nach sieben Wochen sitzt Horst Zimmermann endlich wieder in seinem Stamm-Restaurant „Am Matt“. Für ihn ist es Tradition, morgens um 9 Uhr im Herzen von Radevormwald einen Tee zu trinken und die Bergische Morgenpost zu lesen. Am Montagmorgen war das endlich wieder möglich, denn Marija Klacik konnte ihr Restaurant nach sieben Wochen Pause öffnen.

Wirtin Marija Klacik war gestern froh, endlich wieder in ihrem Restaurant zu stehen und öffnete pünktlich um 9 Uhr zum Frühstücksbetrieb. Neben Stammgästen kamen auch Familien, um zu frühstücken. Im Erdgeschoss des Restaurants stehen jetzt noch fünf Tische. „Normalerweise stehen hier acht Tische, aber da hätte der Abstand nicht eingehalten werden können“, sagt Marija Klacik.

Das Landhaus Önkfeld öffnet ab Mittwoch wieder zu den gewohnten Uhrzeiten, und auch der „Stadtgraben“ von Radomir Gutic will den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen.

Horst Schmitz öffnet sein Restaurant am Uelfebad von 18 bis 21 Uhr. Große Gesellschaften sind noch nicht erlaubt.

Die Gäste, die aktuell im „Am Matt“ speisen wollen, werden von den Mitarbeitern am Eingang abgeholt und zu ihrem Tisch geführt. Desinfektionsmittel steht bereit und ist im Dauereinsatz. „Wir haben keine Tische eingedeckt und verwenden auch keine Tischdecken. Die Tische werden nach jedem Gast desinfiziert, und wir desinfizieren uns mindestens zwei Mal in der Stunde und führen darüber auch Buch.“

An der Bar des Restaurants darf im Moment niemand sitzen, die Barhocker wurden weggeräumt. Sobald das Wetter mitspielt, wird der Außenbereich geöffnet, aber auch nicht ohne Beschränkungen. „Wir werden den Außenbereich gut kennzeichnen und so abgrenzen, dass der Eingang nur von einer Seite möglich ist. Auch an die Tische draußen werden unsere Gäste geführt.“