Kulturkreis Radevormwald : Kulturkreis hofft auf neue Spielzeit

Radevormwald Obwohl die Landesregierung auch für den Bereich der Kultur Lockerungen angekündigt hat, ist für Kulturkreis-Vorsitzenden Michael Teckentrup die aktuelle Spielzeit mehr oder weniger gelaufen.

Bereits ab Montag, so hatte die NRW-Landesregierung nach der Bund-Länder-Konferenz am vergangenen Mittwoch entschieden, dürfen wieder kleinere Konzerte und Aufführungen unter freiem Himmel stattfinden. Opern- und Konzerthäuser sowie Theater sollen nun Ende Mai wieder öffnen dürfen, weiterhin gilt jedoch der Sicherheitsabstand von anderthalb Metern, was ein „volles Haus“, wie Künstler sich erträumen, vorerst verhindern dürfte.

Neue Vertriebswege in der Corona-Krise : Neue Wege in der Corona-Krise: Orchideen online bestellen

Der Kulturkreis arbeitet bei seinem Spielplan seit Jahren mit dem Rheinischen und dem Westfälischen Landestheater zusammen. „Für die Bühnen ist die Corona-Krise schwer“, weiß Michael Teckentrup. So sind derzeit beim Rheinischen Landestheater, das seinen Sitz in Neuss hat, rund hundert Mitarbeiter in Kurzarbeit. Für Aufführungen müssen die Sicherheitsabstände auf der Bühne ebenso eingehalten werden wie im Zuschauerraum, was bei manchen Stücken besser funktioniert als bei anderen.