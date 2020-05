Corona-Pandemie : Auch „life-ness“ hofft auf baldigen Neustart

Radevormwald Neben Krankenhäusern und den Reha-Einrichtungen wird auch das Freizeitbad „life-ness“ vorerst nicht öffnen. Man warte auf die Auflagen, so Marketing-Leiterin Marzena Weinlich. So gibt es noch keinen offiziellen Termin.

Mit der kommenden Woche treten in Radevormwald viele Lockerungen in Kraft. Gastronomen können wieder öffnen, in den Schulen wird es wieder lebendiger und auch auf Sportstätten im Freien kann wieder trainiert werden – mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen natürlich.

Doch nicht alle Einrichtungen können nun sogleich wieder öffnen. So kann das Freizeitbad „life-ness“ in Radevormwald, das auch über einen Fitnessbereich verfügt, derzeit noch kein konkretes Datum nennen. „Es steht bei uns noch kein Termin fest“, erklärte Marzena Weinlich, bei der Einrichtung zuständig bei Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, am Freitag. „Theoretisch dürfen wir unter Auflagen ab Montag den Fitnessbereich öffnen, aber bis jetzt gibt es keine offiziellen Auflagen. Wir gehen das ganze nach dem Motto ,safety first’ an - sprich: Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden steht bei uns an erster Stelle.“ Daher werde man das Bad und den Fitness-Bereich nicht öffnen, bevor man nicht die detaillierten Auflagen erhalten und dies mit dem Betriebsarzt und dem Arbeitsschutz abgestimmt habe.