CDU-Landtagsabgeordneter für Radevormwald : Nettekoven sieht „Postengeschacher“

Radevormwald Der CDU-Politiker und Berufssoldat ist erbost über die Wehrbeauftragten-Besetzung. Der bisherige Amtsinhaber Hans-Peter Bartels sei fraktionsübergreifend geschätzt worden. Die SPD steuere nun einen „links-pazifistischen Kurs“.

Scharfe Kritik übt der Radevormwalder CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven an der Vorgehensweise um „das Postengeschacher innerhalb der SPD“. Am Donnerstag war die Innen- und Rechtspolitikerin Eva Högl zur neuen Wehrbeauftragten des Bundestags gewählt worden. Der ehemalige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels hatte Interesse an einer weiteren Amtszeit gezeigt. Nettekoven hat sich nun einem Brief an Bartels dazu geäußert: „Dass nun interne Beweggründe dazu führen, dass Sie als fraktionsübergreifend geschätzter Kollege keine weitere Amtszeit fortführen können, stimmt mich nachdenklich. Ihre Nachfolgerin mag eine respektable Rechtspolitikerin sein, die Expertise gegenüber dem jetzigen Amt halte ich jedoch für mehr als dürftig.