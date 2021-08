Kultur in Monheim : Gäste genießen Kultur unter freiem Himmel

Monheim Rund 100 Besucher haben am Freitagabend die Premiere der 17. Auflage des Mondscheinkinos gefeiert – einen unbeschwerten Kinoabend in geselliger Runde.

Endlich wieder ausgehen: Für die Freundinnen Jaqueline, Sophie und Loana ist es das erste Mal seit Langem, dass sie wieder gemeinsam etwas unternehmen. Dafür ausgesucht haben sich die 20-jährigen Studentinnen das Mondscheinkino. „Der Film The greatest Showman interessiert mich und außerdem ist es im Freien“, sagt Loana. „Viele Alternativen um auszugehen hat man in der aktuellen Situation nicht. In einem Escape Room würde ich mich aktuell beispielsweise eher unsicher fühlen, daher war das Mondscheinkino die perfekte Lösung.“ Für Jaqueline und Sophie ist es das erste Mal an der Freilichtbühne. „Ich wollte schon immer mal kommen, aber bislang hatte es sich nicht ergeben“, berichtet Jaqueline. „Ich finde es ganz schön hier, anders als ein normales Kino“, beschreibt Sophie ihren ersten Eindruck.

Um sie herum genießen weitere Besucher noch einen leckeren Cocktail, ein kühles Bier und einen kleinen Snack, während sie darauf warten, dass am Horizont die Sonne untergeht und der Film beginnen kann. Auch Nico (26) und Lena (22) sitzen entspannt in der Außengastronomie. „Ich habe ein Flugblatt in meinem Briefkasten gefunden und spontan entschieden, mal vorbei zu kommen“, erzählt Nico, der erst seit wenigen Monaten in Monheim. Als „schön, charmant, schnuckelig und gemütlich“ beschreibt Freundin Lena ihren ersten Eindruck vom Monheimer Sommer-Kino. Die Pandemie, verraten beide, habe ihr Ausgehverhalten sehr verändert. „Durch Corona ist ein Ausgehmangel entstanden. Dass wir hier trotz der Situation etwas unternehmen können, finde ich sehr gut“, sagt Nico. Klassisches Kino wäre sonst eigentlich nichts für den 26-Jährigen: „Ich finde die Preise unverschämt.“ Attraktiv findet Lena am Mondscheinkino das Catering-Angebot auf dem Gelände.