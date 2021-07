Krefelder Rat gibt grünes Licht : Neuer Fonds mit 150.000 Euro für die Kultur

Krefeld Die Krise der Kultur ist noch nicht vorbei. Jetzt sollen vor allem Projekte für junge Leute gefördert werden, die unter der sozialen Distanz besonders gelitten haben. Wir sagen, wer sich bewerben kann und wer entscheidet.

(ped) Der Rat hat grünes Licht gegeben: Künstler und Veranstalter in Krefeld werden mit einem neuen Kulturfonds unterstützt. 150.000 Euro sollen den Neustart unterstützen. „Wir wollten im vergangenen Jahr das deutliche Signal senden, dass wir auch in schweren Zeiten eng an der Seite unserer freien Kulturszene stehen. Doch die Folgen der Pandemie sind längst nicht ausgestanden. Wir müssen jetzt nachlegen, um der Szene in Krefeld beim Neustart zu helfen. Nach der langen Zeit der Isolation und Kulturarmut sehnen wir uns alle danach“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer.