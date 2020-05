„aktiv55plus“ in Radevormwald : Maskenspende für den Trägerverein

„aktiv55plus“ in Radevormwald

Christopher Aurich bei der Übergabe der Spende an Kyra Springer (Trägerverein "aktiv55plus"). Foto: Firma Aurich

Radevormwald Rader Unternehmen unterstützen die Arbeit von „aktiv55plus“ und Lebenshilfe. Mit den Masken sollen jene unterstützt werden, die finanziell nicht so gut dastehen oder im besonderer Weise zu den Risikogruppen in der Corona-Krise gehören.

Die Rotha Tex GmbH hat sich zusammen mit der Aurich Textilien Gruppe dazu entschlossen, einen Beitrag in Höhe von 1000 Euro in Form von Mund-Nasen-Masken an den Trägerverein „aktiv55plus“ und die Lebenshilfe spenden.