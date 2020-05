Politik in Radevormwald : CDU stellt neue Webseite online

Politik in Radevormwald

Radevormwald Nächste Woche sollen die Kandidaten für die Kommunalwahl bestimmt werden. Von einer Verschiebung des Urnengangs, wie ihn bereits SPD und Grüne im Kreis fordern, halten die Christdemokraten weiter wenig.

(s-g) Der Stadtverband der Christdemokraten in Radevormwald hat seine neue Internetseite online gestellt. Bereits vor einigen Monaten hatte der Vorsitzende Gerd Uellenberg angekündigt, dass der in die Jahre gekommende Online-Auftritt der CDU erneuert werden solle. „Wir haben die neue Seite von einer Radevormwalder Firma erstellen lassen“, erklärte der Vorsitzende am Dienstag. Mit der neuen Seite www.cdu-radevormwald.de sei man auf dem neuesten Stand und könne nun rasch auf Ereignisse reagieren.