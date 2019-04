TuSpo Dahlhausen : Hüpfburgen-Spaß kommt gut an

Radevormwald Die Resonanz beim „Rader Kids Day“ des TuSpo Dahlhausen war groß.

Das Konzept des Fußballvereins Tuspo Dahlhausen und des Radevormwalder Unternehmens „Hüpfburg-Event“ zum Rader-Kids-Day ist 2018 zum ersten Mal aufgegangen und auch an diesem Wochenende war die Resonanz gut. Zu der Veranstaltung für die gesamte Familie hat Kai Bauch, Inhaber von Hüpfburg-Event, 15 verschiedenen Burgen in der Sporthalle an der Hermannstraße aufgebaut. Das Angebot konnte nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern auch von Kleinkindern und Erwachsenen genutzt werden. Nachdem bereits am Samstag über 300 Besucher in der Sporthalle waren, lag die Besucherzahl am Sonntag über 500.