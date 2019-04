Ordnungsamt : Saison im Ferienpark Kräwinkel beginnt

Der Toilettenwagen, der im Jahre 2012 von einem Künstler verschönert wurde, wurde am Freitag in Betrieb genommen. Martin Schreiber von Elektro Schreiber sorgte für die ordnungsgemäßen Anschlüsse für Strom und Wasser. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Kräwinkel Der Toilettenwagen steht, die Anschlüsse für Strom und Wasser sind gelegt. Auch die Hinweisschilder für das Grillverbot, das auch 2019 gilt, wurden am Freitag angebracht. Das Ordnungsamt kündigt verstärkte Kontrollen an.

Sonnen, ausruhen, erholen, Ballspiele, toben – im Ferienpark Kräwinkel tummeln sich bei schönem Wetter hunderte Besucher. Seit Freitag ist die Saison eröffnet. Der Betriebshof stellte den Toilettenwagen auf, die Anschlüsse für Strom und Wasser sind gelegt. Üblicherweise erfolgt die Saisoneröffnung zum 1. Mai, aber da das Wetter schon früh im Jahr unerwartet schön war und sich zu Ostern bereits jede Menge Erholungssuchende in Kräwinkel trafen, hat die Stadt nun etwas früher reagiert. „Zu Ostern war auch unser Kräwi-Dienst noch nicht richtig im Einsatz“, sagt Christoph Grimlowski, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes. Dabei sei es am Karsamstag bereits zu mittelschwer-chaotischen Zuständen gekommen. Einige Knöllchen mussten geschrieben werden.

Die größte Sorge der Stadt gilt nicht der Parkplatzsituation, die dennoch konsequent beobachtet werde, vor allem, wenn Rettungswege zugeparkt werden, sondern der Grillerei, die bereits 2018 aufgrund des extrem trockenen Wetters verboten wurde. An diesem Verbot hält die Stadt fest und wird streng kontrollieren und bei Verstößen ahnden. „So geht der Fokus etwas weg vom Parkdruck, der durch das Grillverbot im Vorjahr abgenommen hat, hin zur Kontrolle des Grillverbots, denn bereits am Karsamstag ist es abends zu einem ersten kleinen Feuerwehreinsatz gekommen“, berichtet Grimlowski.

Bestärkt wird die Stadt durch den Deutschen Wetterdienst. Dessen „Graslandfeuerindex“ geht von einer massiven Trockenheit aus. Auch in Kräwinkel habe man die Trockenheit aus dem Vorjahr mit ins Jahr 2019 genommen. Nach ein paar schönen Sonnentagen reiche eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe, um einen Brand auszulösen. In den vergangenen schönen Tagen hätten einige Zeitgenossen riesige Smoker-Grills angeschleppt. „Ganz schlimm sind die Einmal-Grills, da wird das Feuer gleich am Boden entzündet, was die Grasfläche beschädigt“, sagt Grimlowski. Zusätzliches Problem: Im Sommer wollen die Menschen zum Grillen im Schatten sitzen. Und so rücken die Gruppen oft dicht an die bewaldeten Randflächen.