Feuerwehr : Feuerwehr feiert den Frühling mit Musik

Radevormwald Die Einheit Stadt hatte ins die Wache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße eingeladen. Das Fest der Blauröcke wurde dieses Jahr in Zusammenarbeit mit dem Orchester gefeiert. Es gab zudem viele Angebote für Kinder.

Nach dem spektakulären Jubiläumsjahr der Einheit Stadt der Freiwilligen Feuerwehr im vergangenen Jahr, kehrte die Einheit dieses Jahr zu ihrem traditionellen Frühlingsfest zurück. Der große Fassanstich am Freitag, der in einer Mallorca-Party mit DJ Marc mündete war der Auftakt des Wochenendes.

Von der Resonanz am Freitagabend war er ein wenig enttäuscht. Wegen des schlechten Wetters und den auslaufenden Osterferien war in der Halle der Einheit verhältnismäßig wenig los. „Der Samstag war etwas besser, aber immer noch von zu wenigen Menschen besucht“, sagt Schmidt. Obwohl die Coverband YouWho gut Stimmung machte, füllte sich die Wache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße erst zum Familientag am Sonntag.