Châteaubriant : Partnerschaftskomitee legt das Programm für 2019 fest

Radevormwald Mehr als 50 Interessierte trafen sich jetzt im Foyer des Bürgerhauses am Schlossmacherplatz, um die Verbindung in Radevormwalds Partnerstadt weiter zu vertiefen und neue Ideen zu diskutieren. Eine Bürgerreise nach Frankreich gibt es nicht, aber eine Fahrt nach Maastricht.

Einen wesentlichen Teil des Abends beanspruchte das Programm über gemeinsame Aktivitäten. Los geht es mit der Teilnahme am Stadtfest vom 10. bis 12. Mai. „Wie in den Vorjahren wird das Partnerschafts-Komitee mit einem eigenen Stand vertreten sein, wo diverse französische Weine angeboten werden, die nach den bisherigen Erfahrungen wieder großen Zuspruch finden werden“, berichtet Stoffel. Am 11. Mai findet die Einweihung des Nowy-Targ-Parks an der Hohenfuhrstraße statt, wobei gleichzeitig die neue Infotafel präsentiert wird. „Seitens der Stadtverwaltung wurde beschlossen, in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftskomitee Châteaubriant-Radevormwald in dem seit Jahren bestehenden Parc de Châteaubriant ebenfalls eine Infotafel für alle Besucher aufzustellen, so dass jeder Besucher viele Einzelheiten unserer seit 1981 bestehenden Städtepartnerschaft direkt vor Ort nachlesen kann“, teilt Stoffel mit.