Aufruf an die Leser : Stadtarchiv sucht Fotos oder Berichte über „The Lazy Bones“

Aufruf an die Leser

Radevormwald Bei einer Recherche kommt Stadtarchivarin Iris Kausemann nicht weiter und bittet um Mithilfe der BM-Leser.

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass Iris Kausemann, Leiterin des Stadtarchivs, nicht mehr weiter weiß. Jetzt aber stößt sie an ihre Grenzen. „Bei einer Recherche komme ich nicht weiter und benötige Hilfe“, appelliert sie an die Leser der Bergischen Morgenpost.

An ihren Appell angehängt hat die Stadtarchivarin einen Auszug aus einem Programmheft vom Juli 1967: Damals trat in Radevormwald die Band „The Lazy Bones“ auf. „In den Beständen des Stadtarchivs konnte ich, bis auf die Programmankündigungen, keine Hinweise oder Fotos finden. Auch die Presse hat nicht berichtet. Nun ist es so, dass eines der damaligen Bandmitglieder, Hermann Reising, eine Dokumentation verfassen möchte und nur ein einziges Foto aus der Zeit besitzt“, berichtet Iris Kausemann.