Sportverein in Radevormwald-Dahlhausen : TuSpo lädt zum zweiten „KidsDay“ ein

Radevormwald Der Sportverein TuSpo Dahlhausen lädt am letzten Aprilwochenende erneut zu Spiel und Spaß ins Sportzentrum Hermannstraße ein.

(s-g) Der zweite Rader-Kids-Day findet am Samstag, 27., und Sonntag, 28. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Sporthalle 1 im Schulzentrum Hermannstraße statt. Nach dem Erfolg bei der Premiere wird in Zusammenarbeit vom TuSpo Dahlhausen mit der Rader Firma Hüpfburg-Event von Familie Bauch und der Unterstützung der Stadt Radevormwald sowie einigen örtlichen Sponsoren die Veranstaltung zum Ende der Osterferien an zwei Tagen. Unterstützt wird das Ereignis auch in diesem Jahr vom DRK Dahlhausen mit Ralf Feldhoff und seinem Team sowie Kameraden der Feuerwehr als Brandwache. Bei bis zu 15 verschiedene Elementen von Hüpfburgen für die jüngsten, über Kletter- und Rutschen-Elemente bis zu sportlichen Elementen wie Riesentorwand oder Menschenkicker wird für alle etwas dabei sein. Die eine oder andere Überraschung wird jedoch auch noch nicht verraten. Dazu kommt als weiterer Höhepunkt noch an beiden Tagen der „Kidsclub“ des 1. FC Köln, zur Zeit souveräner Tabellenführer der zweiten Bundesliga, mit seinem Maskottchen FC-Kidsclub-Hennes zu Besuch in die Sporthalle. Zudem wird am Sonntag auch das Fanmobil mit dem mobilen 1. FC Köln Fanshop vor der Halle vorfahren, in dem man aktuelle Trikots, Schals und weitere Fanarktikel des Kölner Kultclubs käuflich erwerben kann.