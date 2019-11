Seminar : Dem plötzlichen Herztod vorbeugen

Radevormwald Das Patientenseminar des Sana Krankenhauses stieß auf großes Interesse.

Im Rahmen der bundesweiten Herzwoche hat das Sana Krankenhaus am Mittwochabend zu einem Patientenseminar ins Bürgerhaus eingeladen. Vier Ärzte widmeten sich dem Thema des plötzlichen Herztods, an dem in Deutschland jedes Jahr etwa 60.000 Menschen sterben. Das Foyer des Bürgerhauses war zu der Abendveranstaltung voll. Das Interesse rund um Herzerkrankungen ist groß. Das kann auch die Deutsche Herzstiftung bestätigen, die auch auf dem Patientenseminar vertreten war und mit einem Informationsstand an der Veranstaltung teilnahm. Dr. Michael Zimmermann von der Deutschen Herzstiftung freute sich über das volle Haus und nutzte die Gelegenheit, um die Stiftung noch einmal vorzustellen.