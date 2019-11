Hilfsaktion : Gemeinsam Menschen in Nepal helfen

Treffen in der Fuchs-Apotheke (von links): Pfarrerin Manuela Melzer, Dr. Ralph Bültmann und Katrin Weber. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die lutherische Gemeinde hat die Aktion „Apotheker ohne Grenzen“ ein Jahr unterstützt. Am Sonntag wird das Projekt im Gottesdienst abgeschlossen.

In dem laufenden Kirchenjahr hat die lutherische Gemeinde die Hilfsorganisation „Apotheker ohne Grenzen“ in den Fokus des Gemeindelebens gerückt. Zusammen mit Apotheker Dr. Ralph Bültmann ist die Organisation immer wieder Teil des Diskurs geworden. Er war für „Apotheker ohne Grenzen“ 2015 das erste Mal in Nepal und danach zwei weitere Male vor Ort, um bei dem Aufbau eines Gesundheitszentrums in einem abgelegenen Dorf, Basa, zu helfen. Pfarrerin Manuela Melzer will in jedem Kirchenjahr eine Hilfsorganisation mit ihrer Gemeinde unterstützen und blickt zufrieden auf das erste Projekt „Basa meets Radevormwald“ zurück. „Wir haben ‚Apotheker ohne Grenzen‘ auf viele Arten in unsere Gemeinde integriert und einmal im Monat eine Kollekte für die Hilfsorganisation gesammelt“, sagt sie.

Aktuell liegt die Spendensumme bei 4270 Euro. Am Sonntag, wenn die diakonische Jahresaktion abgeschlossen wird, wird die Summe durch die finale Kollekte aufgestockt. Den ersten Kontakt zu „Apotheker ohne Grenzen“ hat Pfarrer Jürgen Buttchereyt hergestellt. Er hat Dr. Ralph Bültmann zu den Veranstaltungsreihe „Kirch-Turm-Denken“ in die Kirche an der Burgstraße eingeladen und auch die Spenden zu seiner Verabschiedung an „Apotheker ohne Grenzen“ übertragen.

Info Konfirmanden wollen das Thema aufgreifen Projektabschluss Die Hilfsorganisation „Apotheker Ohne Grenzen“ setzt sich dafür ein, dass die pharmazeutischen Kompetenzen der Apotheker zu der Gesundheit von möglichst viele Menschen weltweit führt. Das diakonische Projekt „Basa meets Radevormwald“ wird im Gottesdienst am Sonntag, 10 Uhr, lutherische Kirche an der Burgstraße, offiziell beendet. Die Konfirmanden werden das Thema in einem modernen Sankt-Martin-Stück aufgreifen.

Bei seinem ersten Vortrag in der lutherischen Kirche ist der Apotheker aus Radevormwald bereits auf großes Interesse gestoßen. „Die Menschen interessieren sich für das Projekt und für dieses komplett andere Leben, das die Menschen in Basa führen“, sagt er. Dass die Gemeinde ihm die Chance gegeben hat „Apotheker ohne Grenzen“ bekannter zu machen und das Projekt finanziell durch die Spenden und Kollekten der Gemeinde zu unterstützen, freut ihn. „Ich glaube unser Verein wurde noch nie in diesem Umfang durch eine Gemeinschaft unterstützt.“

In den vergangenen Monaten hat Dr. Ralph Bültmann unter anderem mit den Konfirmanden über die Hilfsorganisation gesprochen und den Jugendlichen von seinen Erlebnissen in Nepal berichtet. „Die Konfirmanden haben Fragen gestellt und haben verstanden, worum es bei ‚Apotheker ohne Grenzen‘ geht.“ Katrin Weber, Vorsitzende des Diakonie-Ausschusses findet es wichtig, dass Hilfsorganisationen mit persönlichen Geschichten und Gesicherten verknüpft werden. „Der zwischenmenschliche Austausch hilft, um Verständnis und Interesse für eine Sache zu wecken. In dem Projekt ‚Basa meets Radevormwald‘ ist uns das durch Dr. Bültmann gelungen“, sagt sie.

Weil die Versorgung mit Medikamenten in Nepal schwierig ist, hat die Hilfsorganisation einen Gesundheitsposten in Basa errichtet, der die Dorfbewohner mit Medikamenten versorgt und auch eine medizinische Erstversorgung sicher stellt. Obwohl jeder Einwohner Nepals Anspruch auf die Grundversorgung mit Medikamenten hat, funktioniert das in der Realität nicht. „Das Problem von Nepal ist nicht die Versorgung mit Medikamenten, sondern die Korruption. Neben jedem öffentlichen Gesundheitsposten, gibt es Apotheken, die alle Medikamente haben, aber die für viel Geld verkaufen. Das kann sich kein Dorfbewohner leisten“, erklärt Dr. Ralph Bültmann. In Basa hat „Apotheker ohne Grenzen“ einen seriösen Ansprechpartner, der den Gesundheitsposten leitet.

Die Spenden werden in Nepal direkt, ohne Umwege, eingesetzt, um die Gesundheit der Dorfbewohner auch nachhaltig sicher zu stellen. Im nächsten Kirchenjahr, das im Dezember beginnt, wird die lutherische Kirchengemeinde die Christoffel-Blindenmission unter dem Titel „Rade öffnet Augen“ unterstützen.