Sana-Klinik in Radevormwald : Patienten-Seminar über den plötzlichen Herztod

Radevormwald Im Patientenseminar des Sana Krankenhauses Radevormwald referieren Experten am 6. November zu Risikofaktoren, Vorbeugung und Behandlung lebensbedrohlicher Herzerkrankungen.

() Der plötzliche Herztod zählt zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung sterben in Deutschland etwa 60.000 Menschen pro Jahr daran. Laut einer Forschung des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) sind in etwa 80 Prozent der Fälle Herzrhythmusstörungen bei einem unvorhersehbaren Herzinfarkt der Grund. In nur etwa 13 Prozent der Fälle seien echte Risikopatienten betroffen, also Menschen, die bereits einen Herzinfarkt hatten, der zu einer deutlichen Herzmuskelschwäche geführt hat oder die eine andere bekannte Herzerkrankung haben.