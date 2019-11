Anmeldung in Radevormwald : „Für Neubürger gibt’s nur gelbe Säcke und den Müllkalender“

Radevormwald Während andere Städte die neuen Einwohner mit Willkommens-Boxen begrüßen, falle in Rade der Empfang beschämend dürftig aus, kritisiert Ratsherr Klaus Haselhoff.

Als Klaus Haselhoff allerdings sah, was sein Sohn als Neubürger in die Hand gedrückt bekommen hatte, war er verblüfft. „Eine Rolle gelbe Säcke, einen Müllkalender und die vierteljährliche Broschüre der Stadt“, berichtet er. „Das war schon alles.“

Für den Ratsherren geht das völlig in die falsche Richtung. Schließlich bestehe die ernsthafte Gefahr, dass Rades Bevölkerung in den nächsten Jahren deutlich schrumpft und unter die Marke von 20.000 Einwohnern fällt. Vor diesem Hintergrund solle die Stadt sich doch ein wenig mehr bemühen, Neubürger zu begrüßen. Es sei ja nicht so, als habe Radevormwald über die Müllabfuhr hinaus nichts zu bieten. „Unsere Stadt verfügt über so viele Vorteile, und das sollte den Menschen näher gebracht werden“, meint Haselhoff.