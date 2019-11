Rat in Radevormwald : Debatte über die neue Hauptsatzung

Rat in Radevormwald

Radevormwald Kontrovers wurde diskutiert, bis zu welcher maximalen Summe der Bürgermeister Grundstücksgeschäfte tätigen darf, ohne dass der Rat darüber entscheidet.

() Wie weit sollen die Befugnisse des Bürgermeisters bei Grundstücksgeschäften gehen? Über diese Frage wurde am Dienstag in der Sitzung des Rates debattiert. Anlass war der anstehende Beschluss über die Neufassung der Hauptsatzung für die Stadt Radevormwald.

Das ging manchen Fraktionen im Rat zu weit, unter anderem der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) und der Alternativen Liste (AL). Die AL-Fraktion vertrat in einem Antrag die Meinung: „150.000 Euro stellt schon mehr als das Siebenfache der allgemeinen Wertgrenze dar und ist damit auch geeignet, die Arbeitsbelastung der Beschlussgremien von relativ unbedeutenden Grundstücksgeschäften zu entlasten.“ Die UWG hatte auf die Tatsache verwiesen, dass die Bezirksregierung den Grundstückserwerb der Fläche Karthausen durch die Stadt im Nachhinein als nicht zulässig getadelt hatte (was allerdings den Kauf nicht ungültig macht). Die UWG forderte, dass solche Verkaufssummen im Haushalt abgebildet sein müssten.

Politik in Kevelaer

Politik in Kevelaer : Beigeordneter: Fraktionen sprechen mit Bürgermeister

Podiumsdiskussion zum Thema Wohnen in Radevormwald

Wohnungssituation in Radevormwald

Wohnungssituation in Radevormwald : Podiumsdiskussion zum Thema Wohnen in Radevormwald

Ratsarbeit in Radevormwald

Ratsarbeit in Radevormwald : UWG-Fraktion hält neue Ratsregeln für überflüssig

Die CDU-Fraktion trug den Bedenken ebenfalls Rechnung und beantragte, dass der Bürgermeister im Falle solcher Grundstücksgeschäfte die Fraktionen im „Ältestenrat“ vorher informieren und regelmäßige Berichte im Rat liefern solle. Auch dem Vorschlag der UWG konnten die Christdemokraten folgen, so dass am Ende ein gemeinsamer Antrag formuliert wurde. Am Ende fand diese Fassung eine klare Mehrheit der Ratsmitglieder, dagegen stimmten die Alternative Liste und Fritz Ullmann (Linkes Forum).