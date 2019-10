Telefonaktion : Experten beantworten Herzens-Fragen der RP-Leser

Mönchengladbach Drei Kardiologen nahmen sich Zeit, am RP-Telefon Fragen von Lesern zu beantworten. Ein Thema war den Anrufern dabei besonders wichtig.

Um das Herz geht es auch in der von der Deutschen Herzstiftung für November ausgerufenen „Herzwoche“. Dabei beantworten Herzspezialisten bundesweit bei Informationsangeboten Fragen, die Patienten auf dem Herzen haben. In diesem Jahr stehen die Veranstaltungen unter dem Motto „Bedrohliche Rhythmusstörungen: Wie schütze ich mich vor dem plötzlichen Herztod?“

Wer seine Fragen bei der RP-Telefonaktion nicht stellen konnte, hat in den nächsten Wochen drei Mal die Gelegenheit, sich zu informieren. Die erste Veranstaltung findet am Montag, 4. November, zwischen 18 und 20 Uhr im Forum der Kliniken Maria Hilf statt. Am Samstag, 9. November, informieren Kardiologen des Elisabeth-Krankenhauses zwischen 10 und 13 Uhr in einem Seminar über Prävention, Akutbehandlung und Defibrillatortherapie und Wiederbelebung. Am Mittwoch, 13. November, beschäftigen sich die Herzspezialisten der Mönchengladbacher Gemeinschaftspraxis für Kardiologie und Pneumologie mit dem Thema der lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen. Die Veranstaltung findet zwischen 17 und 19 Uhr im Foyer des Medicentrums in Rheydt statt. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.