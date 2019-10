Lager-Knatsch : Gladbacher CDU ist tief zerstritten

Dieter Breymann, CDU-Ratsherr und Rechtsanwalt. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Persönliche Angriffe werden über die sozialen Netzwerke ausgetragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inge Schnettler

Der Originalfilm* dauert fast genau zwei Minuten, ein 13 Sekunden langer Ausschnitt daraus, eingefasst in brüllendes Sitcom-Gelächter und tosenden Applaus, sorgt für Wirbel in der politischen Szene der Stadt, vor allem bei den Christdemokraten. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Simon Schmitz, hat den Videoausschnitt am Dienstagabend auf Facebook gepostet. Darin ist der CDU-Ratsherr und Rechtsanwalt Dieter Breymann zu sehen und zu hören wie er sagt: „Das ist Kür. Da kann man wie in der Politik alleine durch seine rhetorischen Fähigkeiten die Leute über den Tisch ziehen.“

Simon Schmitz, JU-Vorsitzender. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Dieter Breymann sagt dazu: „Dieses Video wurde vor anderthalb Jahren nach einem gewonnenen Strafverfahren aus Spaß gedreht. Ich habe mich darüber lustig gemacht, dass man im Strafrecht allein mit Rhetorik so viel erreichen kann.“ Er bezeichnet die Attacke gegen ihn als „Methode auf Salvini-Niveau“.

Simon Schmitz versteht die Aufregung nicht. „Dieter Breymann hatte sich doch auf Facebook darüber beschwert, dass seine Posts immer nur von den Kollegen der FDP und der Grünen geliked werden“, sagt er. Nun habe er in dieser „satirisch-humorigen“ Art reagiert. Der Video-Ausschnitt sei angelehnt an die Nachrichtensatire „Heute-Show“ von Oliver Welke im Zweiten Deutschen Fernsehen. „Der Beitrag soll zur Diskussion und zum Nachdenken anregen“, sagt Schmitz.

Bestürzt ist Dieter Breymann darüber, dass seine CDU-Kollegin Annette Bonin den Post des JU-Vorsitzenden geteilt hat. Darauf reagiert er seinerseits mit einem Kommentar: „Liebe Annette, reicht unsere unterschiedliche Position zu ,Sven“ und die Unterstützung anderer Personen für die OB-Kandidatur, um den Beitrag eines Jungpolitikers zu teilen, der aus einem anderthalb Jahre alten, mir gehörenden Film ein Schnipselchen sinnentstellend herausschneidet, um mich persönlich zu diskreditieren? Ich dachte, du lehnst dieses AfD-Niveau genauso ab wie ich.“

Er habe, sagt Dieter Breymann, in der Fraktion eine klare und kritische Haltung eingenommen zu der Beteiligung der NEW an der share2drive GmbH, in deren Zentrum die Entwicklung und Produktion des E-Mobils „Sven“ für Car-Sharing steht. „In der Öffentlichkeit habe ich mich zu diesem Thema allerdings bewusst zurückgehalten, um der Partei nicht zu schaden.“ Auch zu den OB-Kandidaten seiner Partei habe er eine eindeutige Meinung, „die ich pointiert auch in den sozialen Medien geäußert habe.“

Zwei Kandidaten schickt die CDU ins Rennen – Frank Boss (58) und Petra Heinen-Dauber (55). Der Kampf um Unterstützer ist in vollem Gange. Und es ist kein Geheimnis, dass Dieter Breymann auf der Seite von Frank Boss steht. „Das ist kein Grund, mich persönlich anzugreifen und mich beruflich zu diskreditieren.“