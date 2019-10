Bei der IHK : Der Willkommenslotse

Mönchengladbach Die IHK schickt geschulte Mitarbeiter in die ausbildenden Unternehmen. Sie beraten die Arbeitgeber über die Möglichkeit, Flüchtlinge einzustellen.

Einer der IHK-Willkommenslotsen ist David Pfeil. Er geht in die Unternehmen, informiert und berät über Möglichkeiten, wie die Integration von Geflüchteten in die deutsche Arbeitswelt gelingen kann. „Der Weg ist mitunter schwierig“; sagt der 30-Jährige. Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist Flexibilität von Vorteil, denn nicht immer ist es möglich, Zugewanderte in ihren Wunschberuf zu vermitteln. Pfeil erzählt die Geschichte eines 25-jährigen Syrers, der als examinierter Literaturwissenschaftler nach Deutschland kam: „Der Mann macht heute eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer bei einem Mönchengladbacher Maschinenbauer.“

Manchmal greifen eine im Heimatland erworbene Qualifikation und die neue Chance in Deutschland auch ineinander – so wie bei einer 40-jährigen irakischen Bauingenieurin, die jetzt in einem Meerbuscher Unternehmen eine Ausbildung zur Bauzeichnerin macht.

Sein Engagement bei der Unterstützung Geflüchteter hat in David Pfeils österreichischer Familie Tradition: Schon der Vater war aktiv in der Flüchtlingshilfe unterwegs. Der Sohn hatte zunächst anderes geplant und legte sein Abitur an einer Wiener Wirtschaftsschule ab. „Dann aber habe ich meinen Zivildienst in einer Asylunterkunft in der Stadt absolviert, dort Soziologie studiert und während des Studiums ehrenamtlich in Notunterkünften gearbeitet.“ 2015 wurde er selbst zum Ausländer: Pfeil zog aus privaten Gründen nach Düsseldorf, arbeitete dort zunächst zwei Jahre in einer Einrichtung für Flüchtlingshilfe, bevor er sich erfolgreich auf die Stelle eines Willkommenslotsen bei der IHK bewarb.