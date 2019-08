Kleve : RP-Telefonaktion: Thema Rücken

Dr. Martin Theis vom Klever Krankenhaus in der Telefonsprechstunde.

(nik) Die meist schmunzelnd benutzte Phrase, jemand habe „Rücken“, hat einen keinesfalls spaßigen Hintergrund: Dauerhafte Rückenschmerzen können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Dabei ist durch Vorbeugung eine Menge zu tun, und die Möglichkeiten der Therapien - konservativ wie operativ - sind zahlreich. In einer Telefonsprechstunde der Rheinischen Post wird am Donnerstag Dr. Martin Theis vom Klever Krankenhaus RP-Lesern zur Verfügung stehen. Er ist Chefarzt der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie am St.-Antonius-Hospital.