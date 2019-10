Livemusik-Tipps : Bluesnacht im TiG, Plexiphones im Messajero

Flat Blues Ltd. spielten im TiG zur 10. Gladbacher Bluesnacht auf. Foto: Flat Blues Ltd.

Mönchengladbach Die Red Hot Cancers, die West Allison Band und Flat Blues Ltd. waren die Stars der 10. Gladbacher Bluesnacht. Die Plexiphones um Wolfgang Kemmerling stellten ihre neue Scheibe „Break in the Clouds“ vor. Die Fans kamen auf ihre Kosten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Pawlik

Chicago Blues, Jump & Swing und Bluesrock waren die bewährten Ingredienzen, aus denen der Stoff für die Jubiläums-Show der 10. Gladbacher Bluesnacht im TiG gemixt wurde. Die kleine Halle in Eicken war Samstagnacht gut besucht, die Fans in Feierlaune. Auch wenn die Veranstalter zum zehnjährigen Fest auf einige Besucher mehr gehofft hatten. Die Bands waren gut aufeinander eingespielt: Red Hot Cancers, West Allison Band und Flat Blues Ltd. kommen in der Konstellation seit Jahren mit ihrem Publikum zusammen. Man kennt und schätzt sich. Die West Allison Band aus Schwalmtal nutzte gleich die Gelegenheit, sich unter großem Beifall vom bisherigen Schlagzeuger Harald Janssen zu verabschieden.

Die Band glänzte mit eigenen Songs voller traditionellem Blues mit modernen Einflüssen. Die Stücke sind im Laufe der gut zehnjährigen Bandgeschichte entstanden und begeisterten die Fans. Gleich beim Opener „On The Road Again“ von Flat Blues Ltd. schimmerte die Extra-Klasse von Gitarrist Patrick „Paddyboy“ Zimmermann durch. Im Zusammenspiel mit Sänger Peter Lenzen, Harp-Spieler Thomas Gottschalk, Schlagzeuger Peter Schmetz und Bassist Kai Stark groovte er, was das Zeug hielt. Gemeinsam stellten die Musiker im Verlauf des Konzertes unter Beweis, dass sie die Spielarten von Chicago-, Delta- und Texas-Blues beherrschen und in der Blueswelt bestens zu Hause sind. Gelungen war auch, wie Frontmann Lenzen gleich beim zweiten Song die Zuhörer mit einem Song der britischen Rhythm & Bluesband Them in die Atmosphäre eines irischen Live-Club aus den frühen 1960er Jahren entführte. Ein Highlight in der langjährigen Bandgeschichte war 2014 die Veröffentlichung der Debut-CD mit Blues-Klassikern, eigenen Stücken und Live-Bonus-Tracks. Das reichte auf Anhieb für den 1. Platz beim Deutschen Rock- und Pop-Preis in der Kategorie „Bestes traditionelles Blues-Album“. Empfehlenswert für jeden Blues-Freak.

Im Live-Club Messajero brannte Samstagnacht die Luft. Die Musiker der Plexiphones hatten zur Live-Premiere ihrer neuen Scheibe „Break in the Clouds“ geladen, und alle Fans wollten dabei sein. Kein Wunder also, dass das Konzert bereits vier Wochen vor Termin ausverkauft war. Vor dem ersten Ton schon war dem Publikum die Spannung anzumerken. Gute Live-Kritiken vorheriger Konzerte in München und Berlin sowie Konzertankündigungen für Auftritte in renommierten auswärtigen Clubs (u.a. Hamburg, Übach-Palenberg) haben neugierig gemacht. Und das vor der offiziellen Veröffentlichung des Albums am 1. November. Die Gruppe hatte die jüngst absolvierten Proberunden in München und Berlin bestens genutzt: schon nach wenigen Takten war zu hören, dass sich die sechsköpfige Truppe spürbar verbessert hat. Durch die straighteren, neuen Songs ist ihre Musik erwachsen geworden, hat einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Quasi stand Plexiphones 2.0 auf der Bühne.

Nach knapp zweistündiger mitreißender Live-Performance trieften Fans und Musiker gleichermaßen. Die einen aufgrund der Raum-Temperatur, die anderen aufgrund der Bühnenarbeit. Außerdem hatten die Plexies um Sänger Wolfgang Kemmerling ihrem Publikum mächtig eingeheizt. Einem Parforce-Ritt gleich, dröhnten die Songs vom neuen Album durch die von Mixer Rainer Assmann bestens ausgesteuerten Lautsprecher. „Apocalypse“, die neue Single, hob sich die Gruppe als fulminanten Schluss des offiziellen Programmteils auf. Mit einem Dreier-Block aus früheren Alben als Zugabe (u.a. „Let it Roll, Hideaway“) verabschiedete sich eine geschaffte, aber glückliche Band vom begeisterten Publikum.