Familienzentrum in Radevormwald : Wie Eltern gelassen bleiben, wenn das Kind Stress macht

Familienzentrum in Radevormwald

Radevormwald Manchmal platzt Müttern und Vätern der Kragen und sie geraten gegenüber den Kindern in Wut. Nachher bereuen sie das meist sehr. Wie man solche Situationen entschärft, dazu wird nun ein Elterncafé angeboten.

(s-g) Nicht immer herrscht in Familien eitel Sonnenschein. Zum Thema „Wenn Eltern aus der Haut fahren“ veranstaltet das Evangelische Familienzentrum an der Kottenstraße am Dienstag, 19. November von 9 bis 11 Uhr erneut ein Elterncafé. Dabei geht es darum, wie Mütter und Väter ihre Gefühle bei Stress im Zaum halten und dem Kind trotz Wut und Verärgerung beherrscht begegnen.