Anliegerbeiträge : Anliegern drohen Kosten für Beleuchtung

Ein Mitarbeiter der SAG tauscht an der Alten Landstraße in Radevormwald die Beleuchtung auf LED um. Dieses Bild entstand 2015, in den folgenden vier Jahren wurde die Straßenbeleuchtung an vielen Rader Straßen erneuert. . Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald In den vergangenen fünf Jahren ist an Straßen in Rade die Beleuchtung erneuert worden. Diese Verbesserung ist laut dem kommunalen Abgabegesetz beitragspflichtig für Anwohner. Die Stadt will bald Gebührenbescheide zu versenden.

Lange Gesichter wird es bei vielen Einwohnern von Radevormwald geben, wenn sie demnächst einen Abgabenbescheid von der Stadt erhalten. Darin wird ihnen mitgeteilt, dass sie für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, die seit 2015 sukzessive stattgefunden hat, bezahlen müssen. Das hat die Verwaltung nun mitgeteilt.

„Zwischen 2015 und 2019 hat die Stadt Radevormwald an zahlreichen Straßen die Beleuchtung erneuern müssen. Die alten, zum Teil vor mehreren Jahrzehnten installierten Laternen, entsprachen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Die Folge der Erneuerung sind auch energetische und klimatechnische Verbesserungen.“

Info Debatte über das Gesetz ist in vollem Gange Abschaffung gefordert Ob das Kommunale Abgabengesetz (KAG) in Nordrhein-Westfalen in seiner jetzigen Form noch lange bestehen bleibt, ist unklar. Die Diskussion ist in den vergangenen Monaten im Landtag sehr kontrovers geführt worden. Die SPD-Landtagsfraktion forderte eine Abschaffung der Beiträge. Aktion Parallel gab es eine Kampagne der Bundes der Steuerzahler gegen die von vielen Bürgern als ungerecht empfundenen Abgaben, der sich 470.000 Unterstützer anschlossen. Förderprogramm Die NRW-Landesregierung will mit einem Förderprogramm für Kommunen in Höhe von jährlich 65 Millionen Euro reagieren, das dafür sorgen soll, die Höchstsätze der Anliegerbeteiligung auf 40 Prozent zu begrenzen. Der für Radevormwald zuständige Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) hat dies als unzureichend kritisiert.

In diesem Fall schlägt das bei Bürgern ungeliebte Kommunalabgabengesetz des Landes NRW zu. Die Stadt hat nach eigener Darstellung keine Wahl, als die Anwohner zur Kasse zu bitten. Wird die Straßenbeleuchtung verbessert, dann werden jene, die als Anlieger davon profitieren, zur Kasse gebeten. „Eine Verbesserung liegt im Sinne des Gesetzes und der Rechtsprechung dann vor, wenn dadurch in der jeweiligen Straße eine bessere Ausleuchtung erzielt wird“, erläutert die Verwaltung. Und genau das sei bei der Erneuerung der Laternen geschehen. „Durch den Einbau neuer, moderner Leuchtmittel ist diese Verbesserung gegeben.“

Ein Trost für die Betroffenen: Die Kosten werden längst nicht so happig ausfallen wie bei jenen Anliegerbeiträgen, die für Straßenbausanierungen verlangt werden. Dann nämlich kommen rasch tausende von Euro zusammen. Was nun die Straßenbeleuchtung betrifft, werden manche Anwohner voraussichtlich mit 40 Euro davonkommen, andere müssen allerdings mit Summen von 300 Euro rechnen, was kaum Freude auslösen dürfte. „Die Betroffenen werden in Kürze im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Anhörungsverfahrens über die Höhe ihres voraussichtlichen Beitragen informiert“, so die Stadtverwaltung.

Burkhard Klein, Leiter des Bauverwaltungsamtes, erklärt auf BM-Anfrage: „Es geht um rund 20 Straßenzüge.“ Diese befänden sich hauptsächlich in den Wupperorten und in der Innenstadt. Klein weiß, dass die Bürger nicht erfreut auf die Bescheide reagieren werden, aber die Verwaltung habe da keinen Spielraum: „Wir sind gesetzlich verpflichtet, diese Beiträge einzufordern, ansonsten würden wir uns als Stadt strafbar machen.“