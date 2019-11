Telefonaktion der Rheinischen Post : Nebenwirkungen beunruhigen Patienten

Mönchengladbach Bei der RP-Telefonaktion im Rahmen der Herzwochen drehen sich viele Fragen um Nebenwirkungen von Medikamenten, aber auch Implantate können Besorgnis auslösen.

„Das ist auch in der Praxis so“, stellt Dominick, niedergelassener Kardiologe, fest. Er hat eine Patientin am Apparat, die ein Mittel zur Blutfettsenkung nimmt und ihre Gelenkschmerzen darauf zurückführt. Tatsächlich ist die Frage nach den Nebenwirkungen sinnvoll, vor allem, wenn sie sich auch auf einen Medikamenten-Mix bezieht. Denn Medikamente wie Anti-Depressiva helfen nicht nur, sie können auch Herzrhythmusstörungen auslösen. Selbst ein Naturheilmittel wie Johanniskraut kann zu Veränderungen im EKG führen.

„Ein Defibrillator wird zum Beispiel eingesetzt, wenn nach einem Herzinfarkt eine hochgradig eingeschränkte Pumpleistung des Herzens vorliegt“, erklärt Prof. vom Dahl, Chefarzt der Kardiologie des Maria Hilf. Wenn das Herz aussetzt, sendet der Defibrillator einen Impuls und setzt es wieder in Gang. Das, was zur Sicherheit beiträgt, macht auch Angst. Patienten fürchten, nicht sterben zu können, wenn sie todkrank sind. „Die Defibrillatoren sind ebenso abschaltbar wie Herzschrittmacher“, beruhigt Stoepel. „Diese Angst ist unbegründet.“ Auch bei der Frage, ob die Scanner an den Flughäfen oder an den Eingängen von Kaufhäusern dem „Defi“ schaden, können die Mediziner Entwarnung geben. Nein, die Funktion wird nicht beeinträchtigt.