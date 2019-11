Kostenpflichtiger Inhalt: Denkmal gerettet und saniert : Alles neu: Kappe und Flügel für die alte Schriefersmühle

Die alte Mühlenkappe hat nach 45 Jahren ausgedient, sie wird verladen und abtransportiert. . Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Zuletzt hat sie sich in den 1920er Jahren so präsentiert. Der Förderverein hat es in acht Jahren geschafft, das Denkmal fast original herzurichten.