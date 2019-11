Top-Liste der Kliniken : Gladbachs Krankenhäuser schneiden bei Studie gut ab

Mönchengladbach Die Kliniken der Augustinus-Gruppe und Maria Hilf erreichen in der AOK-Studie hohe Punktzahlen. Beobachtet wurden fast eine Million Patientenfälle über zwei Jahre.

In insgesamt zehn Leistungsbereichen hat die AOK die Ergebnisqualität in deutschen Krankenhäusern erneut mit einer Studie untersucht. Dafür hat sie 944.000 Patientenfälle verfolgt, die zwischen 2015 und 2017 operiert wurden. Die Ergebnisse zeigen große Qualitätsunterschiede. Auch die Klinik-Liste des Nachrichtenmagazins „Focus“ wurde aktualisiert.

Für sein zertifiziertes Endoprothetik-Zentrum ist das Krankenhaus Neuwerk überregional bekannt: Zu den häufigsten Operationen zählen hier die Implantationen von Knie- und Hüftgelenken. Die überdurchschnittliche Bewertung bescheinigt der Klinik zu den besten 20 Prozent in ganz Deutschland zu gehören. Mit rund 150 Gallenblasenentfernungen pro Jahr verfügt auch die Allgemeinchirurgie am Krankenhaus Neuwerk über ein breites Erfahrungsspektrum im von der AOK untersuchten Studienbereich. „Bei uns steht bei jedem chirurgischen Eingriff der Chef- oder ein Oberarzt am OP-Tisch, und auch in der Nachsorge ist für die Patienten die entsprechende Expertise täglich bei der Visite erlebbar“, sagt Chefarzt Prof. Frank Granderath.