Sozialamt in Radevormwald : Seit April gab es keine neuen Zuweisungen von Asylbewerbern

Sozialamt in Radevormwald

Ehrenamtler der Rader Hilfsbörse besuchen Asylbewerber in der Unterkunft an der Blumenstraße. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Verwaltung gibt die aktuelle Zahl mit 122 Personen an. 28 davon werden geduldet, obwohl ihr Antrag auf Asyl abgelehnt wurde – beispielsweise, weil sie eine Ausbildung absolvieren.

Die Lage beim Thema Asylbewerber in Radevormwald ist seit Monaten stabil. Das hat Volker Grossmann, Leiter des Sozialamtes der Stadt Radevormwald, in der Ratssitzung am Dienstag mitgeteilt: „Seit April sind uns keine neuen Personen zugewiesen worden.“