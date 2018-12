Pfadfinder aus Neuss als offizielle Delegation: Wie das Friedenslicht nach Neuss kam

Neuss Die Pfadfinder vom Stamm Alfred Delp brachten das ewige Licht von Linz über Köln in die Quirinus-Stadt.

Das Friedenslicht brachten die Pfadfinder auch ins Neusser Lukaskrankenhaus, in das Malteserstift in Meerbusch, ins Theresienheim, ins Heinrich-Grüber-Haus, in die Sankt-Paulus-Kirche in Weckhoven und am Donnerstagabend auch in die Christuskirche in Neuss. „Wir möchten allen das Friedenslicht, gerade in diesen dunklen Zeiten, als Zeichen der Hoffnung weitergeben“, sagte Stephan Kiener im Namen der Delegation.