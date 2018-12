Haltestelle „Am Kaiser“ in Neuss: Verletzter nach schwerem Straßenbahn-Unfall gestorben

Neuss Der 24 Jahre alte Fußgänger, der vor zwei Wochen von einer Straßenbahn erfasst wurde, ist am Donnerstagabend aufgrund seiner Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Die Bahn hatte den Verletzten mehrere Meter mitgeschleift.

Nach derzeitigem Stand, so die Polizei, sei der Viersener am frühen Morgen, gegen 5 Uhr, im Bereich der Haltestelle „Am Kaiser“ zu nah an eine fahrende Straßenbahn herangetreten. Daraufhin wurde er von der Bahn erfasst. Die Feuerwehr musste anschließend den 24-Jährigen unter der Straßenbahn befreien. Zu den weiteren Umständen möchte sich die Polizei in Neuss aufgrund des noch laufenden Verfahrens nicht äußern.

„Das war für uns einer der schlimmsten Unfälle des Jahres“, sagte Heike Schuster, Sprecherin der Rheinbahn. Der Fahrer des Zuges habe nach dem Unfall einen Schock erlitten und befinde sich derzeit noch in psychologischer Behandlung, so Schuster. Für solche Fälle habe das Unternehmen ein sogenanntes Notfallhelfersystem eingerichtet. Mitarbeiter der Rheinbahn, die in Rufbereitschaft stehen und dafür ausgebildet wurden, fahren dann an den Ort des Unfalls und helfen dem Fahrer bei der Verarbeitung des Geschehens. „Wir machen das, damit auch für den Fahrer jemand da ist. Die Rettungskräfte vor Ort haben genug zu tun, sie müssen sich um die Verletzten kümmern“, so die Sprecherin. Das Notfallhelfersystem habe auch der Fahrer nach dem Unfall in Neuss in Anspruch genommen. Für die weitere psychologische Behandlung sind bei der Rheinbahn Betriebspsychologen zuständig.