Förderer aus Neuss organisieren Konzert im Schloss Dyck: Weihnachtskonzert mit französischer Barockmusik

Neuss/Jüchen Die ohnehin üppige Illumination des historischen Wasserschlosses Dyck zur Schlossweihnacht werten die „Freunde und Förderer von Schloss Dyck“ nochmals deutlich auf, wenn sie zu ihrem Weihnachtskonzert einladen.

Rot angestrahlte Bäume, leuchtende Torbögen und brennende Kerzen am Wege laden eigentlich zum Verweilen ein. Aber man muss dem Festsaal entgegen eilen, denn beide Konzerte am Donnerstag und gestern Abend waren mit jeweils 140 Plätzen ausverkauft. „Wir haben noch 350 Gäste auf der Warteliste“, sagte zur Begrüßung Heinz-Willi Maassen, der Vorsitzende des Förderkreises. Er hatte echte Newcomer zum Weihnachtskonzert mit festlicher Barockmusik eingeladen.

Das Orchester „Le Concert d’Apollon“ aus den Niederlanden ist ein internationales Ensemble junger Musiker, die sich beim Studium am Königlichen Konservatorium in Den Haag und am Konservatorium in Amsterdam kennen gelernt haben. Leiter und Cembalist ist der Brasilianer Joao Rival. Weil das Ensemble sich als „New French Baroque Orchestra“ mit historischem Instrumentarium versteht, spielt französische Barockmusik die erste Rolle.