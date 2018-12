Kommunalwahl 2020 in Neuss: Keine Mehrheit für kleineren Rat in Sicht

Neuss Ein Jahr lang wurde in einem Arbeitskreis über eine Neueinteilung der Wahlkreise diskutiert. Als einziges Ergebnis zeichnet sich kurz vor der Entscheidung ab: Es ändert sich nichts.

Wie groß wird der nächste Stadtrat? Eine Vorentscheidung in dieser Frage fällt schon am 8. Februar im Rat – mehr als ein Jahr vor der Kommunalwahl. Denn in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr legt das höchste politische Gremium die Anzahl der Wahlkreise fest. In 29 Bezirke, in denen jeweils ein Direktmandat zu vergeben ist, ist die Stadt derzeit gegliedert. Eine Reduzierung auf bis zu 24 wäre möglich.