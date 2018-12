Neusser Woche: ... und Weihnachten in die Kirche!: Über die Freude, die ein Stehplatz bringt

Neuss Weihnachten sind die Kirchen voll. In Essen sollen Eintrittskarten den Ansturm steuern. Regelmäßige Gottesdienst-Besucher haben Angst, keinen Sitzplatz zu finden. Eine Diskussion über Eventsuche und Folkloresüße. Derweil freut sich das Kind in der Krippe über alle, die kommen.

Ob sich das Kind in der Krippe gefreut hat, wer da gekommen war wie einst die Weisen aus dem Morgenland? Mit Sicherheit, denn es freut sich über alle, die kommen, und eben nicht über die, die fern bleiben. Seit die abstruse Idee publik wurde, dass eine Essener Gemeinde Eintrittskarten verteilt, um den Ansturm auf die Gottesdienste an Heiligabend und zu Weihnachten zu regulieren, diskutiert ein Teil der Öffentlichkeit, wer wie Zugang zu den Feiern in den Kirchen erhält. Wer übers Jahr seiner Sonntagspflicht nachkomme, so war zu hören, der solle auch in der Heiligen Nacht einen Sitzplatz erhalten und nicht denen weichen müssen, die „nur“ zu Weihnachten in die Kirche eilen. Eine substanziell entleerte Diskussion, die irgendwo zwischen Eventsuche und Folkloresüße angesiedelt ist.