Autobahnbrücke zwischen Neuss und Düsseldorf: Fleher Brücke bis 2024 Baustelle

Neuss Das Sanierungskonzept für die Fleher Brücke liegt vor. Was wie eine gute Nachricht des Landesbetriebs Straßen NRW klingt, hat einen gewaltigen Haken. Denn jetzt soll die Sanierung der seit Ostern zum Teil gesperrten Rheinbrücke der Autobahn 46 fünf Jahre dauern.

Im Mai hatte sich Landesbauminister Hendrik Wüst im Interview noch zuversichtlich gezeigt, dass mit der Sanierung der Brücke im kommenden Frühjahr begonnen und die Arbeit bis Ende 2020 abgeschlossen werden kann. „Wenn wir mehr tun, als nur zu reparieren, haben wir wieder für Jahrzehnte Ruhe“, sagte Wüst damals. Und: „Die Brücke ist zu neu, um mit ihr in eine Spirale immer neuer Reparaturen zu kommen, an deren Ende ein Neubau steht.“ Noch im Juni hatten Mitarbeiter des Landesbetriebs im Bezirksausschuss Uedesheim diesen Zeitplan präsentiert. Aber da arbeitete ein Expertengremium im Auftrag von Straßenbau NRW noch an ihrem Konzept.