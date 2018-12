Gewerbegebiet Morgensternsheide-Süd in Neuss: Schrottplatz wird zum „Tauschobjekt“

Die Autoverwertung ist eines von drei Unternehmen auf dem Schrottplatz am Holzbüttger Weg. Die Städte Kaarst und Neuss wollen den Betrieb am liebsten verschwinden lassen. Foto: Christoph Kleinau

Neuss In dem Versuch, Akzeptanz für neue Gewerbeflächen zu erreichen, setzt die Stadt nicht nur auf Überzeugungsarbeit.

Monitoring Die Ausweisung neuer Gewerbegebiete will die Stadt mit einem aktiven Freiflächenschutz verbinden. Dazu soll ein Flächen-Monitoring eingerichtet werden, an dem der tatsächliche „Verbrauch“ ablesbar wäre.

In Holzheim wird er das am 28. Januar in einer Bürgerversammlung tun und am Donnerstag, 24. Januar, die planungs- und wirtschaftspolitischen Sprecher aller Fraktionen im Anschluss an die Sitzung des Hauptausschusses „bearbeiten“. Mit der Bürgerinitiative Elvekum, die sich gegen eine Erweiterung des Gewerbegebietes „Krupp- und Mainstraße“ stemmt, ist er schon im Dialog und hat das jetzt auf die Morgensternsheide ausgedehnt. Die Bürger seien nicht immer hellauf begeistert, sagt Breuer, aber offen.