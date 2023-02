Bilanz des Jahres 2022 Volksbank bleibt im schwierigen Umfeld auf Kurs

Mehr als jeder zweite Arbeitsplatz ist nach eigenen Angaben bei der Volksbank Düsseldorf Neuss von einer Frau besetzt, dies gelte zunehmend auch für Führungspositionen: „Wir wollen weg von der Männergesellschaft in der Bank.“ Sichtbares Zeichen: Mit Jessica Jüntgen (46) gehört seit Jahresbeginn erstmals eine Frau hauptamtlich dem Vorstand der traditionsreichen Bank an. Die bisherige Generalbevollmächtigte folgt auf Klaus Reh (60), der Ende Oktober „nach 44 erfolgreichen Jahren in seiner Volksbank“ (Mellis) in den Ruhestand geht. Die Berufung von Jessica Jüntgen zeigt nach Auffassung von Rainer Mellis „deutlich die Modernität und Diversität unserer Bank auf dem Weg in die Zukunft“. Die Bank sei froh, eine Frau gewonnen zu haben, die den Mut besitze, in herausfordernden Zeiten Verantwortung im Vorstand zu übernehmen.