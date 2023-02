Sparmaßnahmen in Neuss Fraktion „Die Partei/Die Linke“ will Bäder erhalten

Die Bäder-Landschaft in Neuss zu verändern, davon will die Fraktion „Die Partei/Die Linke“ nichts wissen und setzt sich für den Erhalt der Schwimmbäder ein. Selbst „nur“ das Stadtbad samt Areal zu veräußern, kommt für sie nicht in Frage. „Wir wollen, dass alle Bäder in Neuss so erhalten bleiben, wie es jetzt ist“, sagt Fraktionsvorsitzender Vincent Cziesla. „Für die Schulen und den Schwimmsport wäre es eine Katastrophe, wenn das Stadtbad geschlossen würde“, spricht er weiter und findet es bedauerlich, dass sich diese Erkenntnis trotz jahrelanger Diskussionen noch nicht bei allen Stadtverordneten durchgesetzt habe.