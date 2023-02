Wettbewerb in der Stadtbibliothek Neuss Til und Linja lesen für den Kreis

Rhein-Kreis · 28 Kinder aus dem Rhein-Kreis haben in Neuss am Lesewettbewerb teilgenommen, zwei von ihnen haben sich für den Bezirksentscheid in Düsseldorf qualifiziert.

15.02.2023, 04:50 Uhr

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke gratuliert Til Armutat und Linja Krings, die den Rhein-Kreis beim Bezirksentscheid vertreten werden. Foto: Stefan Buentig

In der Schlacht hagelt es Pfeile: Mit einem Zischen macht Til Armutat vom städtischen Meerbusch-Gymnasium das Geräusch nach, ehe er weiter vorliest: Für den 61. Lesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels hat sich der Sechstklässler für ein Kapitel aus „Die Chroniken von Narnia – Prinz Kaspian“ entschieden. Im Publikum lauschen Eltern, Verwandte und andere Schüler gespannt. 28 Kinder haben sich für die Teilnahme am Wettbewerb auf Kreisebene qualifiziert, aufgeteilt werden sie in zwei Gruppen. „Erst einmal müssen wir euch allen gratulieren, immerhin seid ihr schon die Sieger eurer Schule“, sagt Jurymitglied Petra Heinen-Dauber vom Regionalen Bildungsnetzwerk des Rhein-Kreises, die zusammen mit Carmen Claßen den Wettbewerb auf Kreisebene organisiert hat. In der ersten Runde durften die Kinder aus einem eignen Buch vorlesen: Viele Klassiker waren an jenem Nachmittag in der Stadtbibliothek zu hören: Doch neben „Die unendliche Geschichte“, „Der Herr der Ringe“ oder „20.000 Meilen unter dem Meer“ von Jules Verne gab es auch andere Titel zu entdecken: Da wäre zum Beispiel die Gangsta-Oma, aus der gleich mehrmals vorgelesen wurde, auch „Die Schule der magischen Tiere“ war vertreten. Drei Minuten hatten die Schüler für ihren Textausschnitt Zeit. Währenddessen machte sich die dreiköpfige Jury eifrig Notizen. Nach einer kurzen Pause bekamen die Schüler dann einen unbekannten Text, den sie vorlesen sollten. Gewonnen haben schließlich Til Armutat vom Städtischen Meerbusch-Gymnasium und Linja Krings von der Gesamtschule Kaarst-Büttgen. Sie überzeugte die Jury mit Auszügen aus „Ihr mich auch“ von Pia Herzog. Beide werden den Rhein-Kreis nun beim Bezirksentscheid in Düsseldorf im März und April vertreten. Und da beim Wettbewerb die Lesebegeisterung im Vordergrund steht, bekamen alle Teilnehmenden von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke noch das Buch „Agnes und der Traumschlüssel“ von Tuutikki Tolonen überreicht.

(ubg)