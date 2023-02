Neusser Bündnis verbreitert Politik aktiviert Netzwerke für die Erdbeben-Hilfe

Die CDU will nach Aussage des Parteivorsitzenden Jan-Philipp Büchler auch ihre Kontakte über die Wirtschaftsunion und die Mittelstandsvereinigung aktivieren. Ebenso wichtig wie die Akuthilfe ist seiner Überzeugung nach, den Wiederaufbau der verwüsteten Regionen in den Blick zu nehmen. „Dabei brauchen die Menschen Hilfe und konkrete Projekte“, sagt Büchler. Er fordert, bei dieser humanitären Katastrophe Betroffenen in der Türkei wie auch in Syrien gleichermaßen beizustehen. Erhard Demmer (Grüne) unterstützt das und verweist auch auf die Bundespolitik: „Wir sind froh, dass sich siw Bundesaußenministerin für eine schnelle und unbürokratische Visavergabe eingesetzt hat und darauf drängt, dass die Hürden für rasche Hilfe in Syrien beseitigt werden.“