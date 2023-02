Andrea Nahles in Neuss Fünf Ideen gegen den Fachkräftemangel

Udo Fischer hatte Angst vor einer Diskussion, in der jeder zweite Satz mit „Man müsste mal...“ anfängt. Doch diese Formulierung fiel am Dienstag nicht, als bei der IHK Mittlerer Niederrhein mit Andrea Nahles, der Vorstandsvorsitzenden der Agentur für Arbeit, die Frage diskutiert wurde: „Wer macht morgen die Arbeit?“ Statt „Man müsste mal“ hörte Fischer viele Beispiele aus der Praxis, die dem DGB-Vorsitzenden im Rhein-Kreis deutlich machten, wie sehr in Deutschland in Strukturen gedacht wird – „und wie oft uns das in die Sackgasse manövriert.“