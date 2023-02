Kaufverhalten in Neuss Eistee und Energy-Drinks - das kauft die Generation Z an der „Tanke“

Auffällig waren die relativ häufigen Tankstellenbesuche in dieser Altersgruppe, denn schließlich haben vielei ja noch gar keinen Führerschein. Personen von zehn bis 27 Jahren gaben zu 58 Prozent an, mindestens einmal im Monat im Tankstellenshop einzukaufen, bei den 28- bis 42-Jährigen waren es nur 45 Prozent. In Neusser Tankstellen fällt dieser Unterschied bisher kaum auf: „Wir haben zwar standortbedingt keine große Kundengruppe in der Altersklasse, aber auch bei ihnen sitzt das Geld nicht mehr so locker“, sagt Christian Geppert von der Aral-Tankstelle an der Engelbertstraße. Dort wurde vor knapp zehn Jahren eine Kombination des Tankstellenshops mit Rewe eingeführt, um das Angebot zu erweitern. Den Anteil der Tankstelleneinkäufer zwischen zehn und 27 Jahren im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung nimmt Dominik Lober von der Shell-Filiale an der Bergheimer Straße als etwa gleich wahr.