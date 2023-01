Geschäftsergebnis 2022 Volksbank Düsseldorf-Neuss mit „ordentlichem Ergebnis“

Die Ausrichtung der Volksbank als „Universalbank für alle“ sichert nach Auffassung des Vorstandes den Erfolg, den eine „nachhaltige, menschliche und verbraucherfreundliche Geschäftspolitik“ ermögliche – und das im dritten Pandemiejahr, das zusätzlich „vom Krieg in der Ukraine, den Wirrungen an den Kapitalmärkten und der Energiekrise geprägt“ war. So blicke die Volksbank „positiv in die Zukunft“. Sie bleibe mit ihren Filialen in der Fläche, sagt Mellis, denn die persönliche Beratung sei vom Kunden gewünscht: „Kein Mensch kauft eine Rentenversicherung im Netz!“ So werde die Nische zum Geschäftsmodell.