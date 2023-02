Stadtbibliothek Neuss empfiehlt Romane für Frühlingsgefühle

Neuerscheinung Die Naturwissenschaftlerinnen Mara, Sadie und Hannah sind es gewohnt, sich in männlichen Domänen zu behaupten. Die drei sind die Hauptpersonen in „Die Unannehmlichkeiten von Liebe“ von Ali Hazwelwood, der in diesem Jahr erschienen ist. Die drei Frauen wissen, dass es in der Wissenschaft und in der Liebe die Gegensätze sind, die die heftigsten Reaktionen hervorrufen.