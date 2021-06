Unwetter-Zwischenbilanz in Neuss : Drei überflutete Keller, Dachstuhl-Brand in Norf

Rhein-Kreis Das heftige Unwetter am Freitagabend hat auch die Neusser Feuerwehr schwer beschäftigt. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, sind mehrere Keller voll gelaufen und Sturmschäden entstanden.

Hinzukam: Wegen eines Blitzeinschlages in der Kreisleitstelle – und auch wegen der zahlreichen Notrufe aus dem gesamten Rhein-Kreis – war zwischenzeitlich der Notruf 112 gestört. Der Rhein-Kreis riet am Abend dazu, in dringenden Notfällen das nächste Feuerwehrgerätehaus aufzusuchen. In Neuss waren zeitweise alle besetzt. „Weil die Anrufe wieder nachlassen, fangen wir jetzt langsam an, die Kräfte zu reduzieren“, sagte Franke um 22.30 Uhr.