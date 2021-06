Unwetter Im Rhein-Kreis Neuss : Notruf 112 war nach Blitzeinschlag gestört

Rhein-Kreis Ein Blitzeinschlag in der Kreisleitstelle hat am Freitagabend zeitweise den Notruf 112 im Rhein-Kreis Neuss lahmgelegt. Anschließend war die Leitung wegen des Unwetters überlastet. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Um kurz nach 23 Uhr meldete der Kreis: Die Systeme laufen, der Notruf funktioniert wieder.

Zunächst war der Notruf 112 nach einem Blitzeinschlag in der Kreisleitstelle gar nicht zu erreichen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, die Technik aber war zeitweise lahmgelegt. Es wurde darum gebeten, in dringenden Notfällen das nächste Feuerwehrgerätehaus aufzusuchen.

Später war der Notruf wieder erreichbar, aber immer noch gestört und zudem überlastet. Kreissprecher Benjamin Josephs appellierte deshalb an die Menschen im Rhein-Kreis, den Notruf 112 nur in einer lebensbedrohlichen Situationen oder im Falle eines Brandes anzurufen. Um kurz nach 23 Uhr konnte Josephs Entwarnung geben: „Die Systeme laufen wieder stabil. Der Notruf steht wieder uneingeschränkt zur Verfügung.“

Auch die Feuerwehr Neuss bat in den sozialen Medien: „Bitte wählen Sie den Notruf nur bei wirklich dringenden und lebensbedrohlichen Fällen. Alle Gerätehäuser der Feuerwehr Neuss sind besetzt und können zusätzlich im Notfall angesprochen werden.“ Der Notruf im Rhein Kreis Neuss sei schon deshalb nur eingeschränkt erreichbar, da in der Leitstelle eine Vielzahl von Notrufen eingehe. Aufgrund einer schweren Gewitterzelle sind in Neuss, so die Feuerwehr, mehrere Keller voll gelaufen und Sturmschäden entstanden. Ab 22:30 Uhr ließ der Starkregen in Neuss langsam nach und die Lage normalisierte sich.