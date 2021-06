Drohnen-Fotos aus der Umgebung : Der Neusser Herr der Lüfte

Unter dem Namen „Air Novesia“ liefert ein Neusser spektakuläre Drohnen-Aufnahmen aus Kreis und Umgebung. Er zeigt einige Bilder und verrät, was man bei dem Hobby beachten muss.

Am Anfang stand lediglich der Wunsch nach einem anderen Blickwinkel. Jetzt, rund anderthalb Jahre später, sind bereits Hunderte Aufnahmen entstanden, die im positiven Sinne die Bezeichnung „abgehoben“ verdienen: Unter dem Namen „Air Novesia“ lässt ein 36 Jahre alter Neusser Interessierte bei Instagram an seinen spektakulären Drohnen-Aufnahmen teilhaben. Der Großteil ist im Luftraum des Rhein-Kreises entstanden – zum Beispiel über dem Quirinus-Müster, Schloss Dyck oder der Skihalle. Aber auch im „Pott“ – zum Beispiel in Duisburg oder Bottrop – ist der Neusser regelmäßig aktiv. Zu seinen Zielen fährt er in der Regel mit dem Fahrrad. „Meine Drohne habe ich auf den Touren immer dabei“, sagt der 36-Jährige, der sich schon früh für die Fotografie begeisterte, hauptsächlich jedoch auf Familienfeiern und Co. aktiv war.