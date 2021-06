Nach Unwetter in Grevenbroich : Mehrere Straßen bleiben bis Montag gesperrt – auch der Elsbachtunnel

Am Freitag gegen 20.30 Uhr versank ein Auto im Elsbachtunnel. Foto: Kandzorra, Christian

Update Grevenbroich Der Starkregen hat Einsatzkräften in Grevenbroich am Freitag viel Arbeit beschert: Bis Samstag arbeiteten sie 20 Einsätze ab. Zahlreiche Keller wurden überschwemmt. Auch der Elsbachtunnel lief voll. Mehrere Straßen sind noch immer blockiert.

Nach den heftigen Regenfällen von Freitagabend laufen vielerorts im Stadtgebiet noch immer Aufräumarbeiten. Wie die Stadt am Samstag mitteilte, werden mehrere Straßen wohl noch bis zum Montag gesperrt bleiben. Betroffen sein sollen die Düsseldorfer Straße im Bereich der Bahnunterquerung kurz vor der Kreuzung mit der K10, die K22 zwischen Kreisverkehr und der Auffahrt auf die L116 – und der Elsbachtunnel im Stadtzentrum.

Während des starken Regens war der Tunnel erneut vollgelaufen – wieder versank ein Auto in den Fluten. Die Abläufe konnten die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Die beiden Insassen konnten sich nach Angaben der Polizei noch rechtzeitig aus ihrem Wagen befreien – wenig später flutete das Wasser den gesamten Tunnel und ließ das Auto mit dem Heck nach oben in der Brühe treiben.

Der Elsbachtunnel wurde überflutet, unser Foto zeigt die Perspektive in Richtung Innenstadt. Foto: Staniek, Dieter

Die Polizei blockierte ab etwa 20.30 Uhr die Zufahrt zum Tunnel; eine Stunde später sperrten Arbeiter der Gesellschaft für Wirtschaftsdienste die Unterführung im Regen ab. Immer wieder geraten bei heftigen Regenfällen Autos in den überfluteten Tunnel und fahren sich dort fest. Zuletzt hatten Wassermassen im August 2020 Fahrer an der Durchfahrt durch die Unterführung gehindert. Über die Problematik mit Wasser im Elsbachtunnel war in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert worden. Die Südstadt-Unterführung „Auf der Schanze“ blieb bei dem aktuellen Unwetter hingegen befahrbar.

Den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr bescherte die Lage am Freitagabend jede Menge Arbeit. Für die Feuerwehr wurde Stadtalarm ausgelöst, die Kräfte besetzten alle Standorte. Bis Samstagmittag zählte die Wehr 20 Einsätze. Zahlreiche Straßen wurden überflutet: die Unterführung an der „Real“-Kreuzung bei Noithausen etwa, die vielen Grevenbroichern als „Todeskurve“ bekannt ist. Dort war die Feuerwehr ebenso im Einsatz wie auf dem Gierather Weg in Orken, auf der Straße zwischen Laach und Gustorf oder auf der L142 bei Neukirchen.

Darüber hinaus steuerten die Einsatzkräfte am Abend das Alloheim an der Mathias-Esser-Straße in Elsen an. Wie Feuerwehr-Sprecher Sebastian Draxl erklärte, geriet Regenwasser in den Keller des Seniorenheims – und zwar auf eine Station mit bettlägerigen Patienten, die dort angesiedelt ist. Die Pfleger sollen jedoch rasch reagiert und die Menschen ins sichere Erdgeschoss gebracht haben. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab.

Im „Einsatz-Peak“ zwischen 20 und 21 Uhr wurden die Feuerwehrleute außerdem wegen eines Brandmeldealarms zu einer Kita am „Elsener Haus“ beordert. Dort soll Wasser in die Anlage geraten sein, die daraufhin offenbar auslöste – ein Fehlalarm. Ebenfalls als Fehlalarm entpuppte sich in der Nacht zu Samstag gegen 2.20 Uhr ein Einsatz in einem Lebensmittelbetrieb an der Grevenbroicher Straße. Auch dort soll in die Brandmeldeanlage gelaufenes Wasser den Alarm ausgelöst haben.

Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr schließlich zu einem Supermarkt am Hammerwerk gerufen: Dort hatten sich etwa 40 Kubikmeter Wasser an einer Laderampe aufgestaut. Das Wasser wurde durch hauptamtliche Kräfte abgepumpt, die Zufahrt trockengelegt. Am Freitag und am Samstag setzten Feuerwehrleute außerdem zahlreiche Gullydeckel wieder ein, die die Wassermassen aus der Kanalisation aus ihrer Verankerung gedrückt hatten.

Probleme gab es zwischenzeitlich mit dem Notruf 112: Wie der Rhein-Kreis Neuss am Freitagabend unter anderem via Facebook informierte, war die Nummer wegen eines Blitzeinschlags in die Kreisleitstelle gestört. Erst gegen 23 Uhr, als sich das Unwetter gelegt hatte, meldete der Kreis, dass die Systeme wieder stabil laufen. Nach 21 Uhr waren Bürger dazu aufgerufen worden, den Notruf nur in lebensbedrohlichen Situationen oder bei einem Brand zu verständigen – oder in dringenden Fällen das nächstgelegene Feuerwehr-Gerätehaus aufzusuchen.

In Neurath mussten Anwohner ihre Keller vom Wasser befreien. Foto: Staniek, Dieter

Im gesamten Stadtgebiet – vor allem aber in der Südstadt und in Neurath – liefen zahlreiche Keller voll. Gegen 18.30 Uhr sollen sich wahre Sturzbäche auf der Straße „Am Schimmelsbusch“ in Neurath ergossen haben. „Plötzlich kam eine braune Brühe von der Frimmersdorfer Höhe hinunter – so viel, dass man hätte darauf paddeln können“, schilderte Anlieger Willibert Müller. Innerhalb weniger Minuten standen die Keller mehrerer Häuser unter Wasser – „knietief, mindestens acht Nachbarn sind betroffen“, berichtete der UWG-Politiker.

Schon seit geraumer Zeit weisen die Anwohner „Am Schimmelsbusch“ darauf hin, dass ihr Kanalsystem nicht ausreichend dimensioniert ist. „Seit Jahren werden wir vertröstet, doch jetzt reicht es“, schimpfte Müller, der sich in dieser Angelegenheit an Bürgermeister Klaus Krützen (SPD) wenden will.