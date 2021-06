Macht fit : In Neuss gibt es seit Mittwoch „Sport im Park“

Neuss Sport im Park ist ein offenes, kostenloses und unverbindliches Sport- und Bewegungsangebot für Jedermann. Am Mittwoch ist es gestartet und lockt bis zum 31. August ins Freie. So kann man teilnehmen.

In die Woche geht es montags mit der Premiere von „Fit werden und bleiben“ ab 10 Uhr im Nordpark. Zur gleichen Zeit startet Yoga im Südpark, um 18.30 Uhr lockt „XCO-Walking“ ins Jahnstadion. Dienstags ab 10 Uhr findet „Allgemeiner Gesundheitssport“ im Südpark und ab 17 Uhr Pilates im Stadtgarten seine Anhänger. Dazu kommt das „Allgemeine Fitnesstraining“ ab 17 Uhr am Geistersee in Allerheiligen. Der Mittwoch weiß mit dem Wassersportangebot Stand-Up-Paddling und Kanu ab 17.30 und 18.30 Uhr zu begeistern. Der Donnerstag beginnt mit „Qi-Gong“ (9.30 Uhr) im Nordpark, in Norf macht an der Eichenallee ab 18.30 Uhr „Functional Training“ fit. Am Freitagmorgen (10 Uhr) heißt es im Südpark „Rücken Fit“ und ab 18 Uhr ist im Stadtgarten Yoga angesagt. Samstags geht es ab 9 Uhr zum „Fit Mix“ in den Südpark und ab 11 Uhr auf der Bezirkssportanlage in Hoisten zum „Functional Training“. Neu im Programm ist samstags ab 16 Uhr „Tai Chi“ im Nordpark.